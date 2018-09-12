Ümmet Akın'dan eğitime büyük destek

Okul öncesi ilkokul ve ortaokul çocuklarını nitelikli kitaplarla buluşturabilmek için Germencik Belediyesi bir adım daha attı. 11-12 Eylül tarihlerinde Germencik Belediyesi Türk Kültür Evi'nde öğretmenlerle yapılan drama atölyesi büyük beğeni topladı. Elma Yayınevi Akademik Danışmanı Dr. Tülay Üstündağ'ın yönettiği bu çalışma ile Germencikli çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitaplara merak uyandırmak ve bu alışkanlığın sürdürülebilir olmasını sağlamak için etkinlikler yapıldı. Elma Yayınevi ve Germencik Belediyesi'nin işbirliği ile oluşturulan sınıf kitaplıklarındaki kitaplardan seçilen örnekler öğretmenlerle birlikte canlandırıldı. Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin çeşitli doğaçlamalar yapması ve kitaplar hakkında düşünmesi sağlandı. Aynı zamanda öğretmen odalarında bulunan öğretmen kitaplıklarının yararı konusunda öğretmenlerle olumlu görüşmeler gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ; “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Elma Yayınevi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalarımız eğitim dönemi boyunca devam edecek. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin kitaplarla buluşmalarını sağlayarak eğitim yatırımı yapmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı planlayacağız” dedi.

Etkinliğe katılan öğretmenler ise, “Çocuklara kitapları nasıl sevdireceğimi anladım. Kitapları yaşanır hale getirdik. Oyun ve eğlencenin yolu kitaplara çıktı. Hayatımda gördüğüm en iyi seminer oldu” diyerek, Başkan Akın'a teşekkür etti.