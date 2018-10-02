Ümmet Akın'dan rakip partiye jest

Germencik ilçesi MHP'li Belediye Başkanı Ümmet Akın, CHP'li Meclis Üyesi Nuri Adıyavuz'u Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Germencik Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısı, CHP Germencik Eski İlçe Başkanı ve aynı zamanda Germencik Belediyesi CHP'li meclis üyesi Nuri Adıyavuz'un başkanlığında tüm belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ekim ayı meclis toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro değişikliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2019 mali yılı bütçe tasarısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imar plan değişikliği teklifi ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi konuları görüşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ümmet Akın; “Biz düşman değil rakibiz. Nuri Adıyavuz bizim için ilçemizin değerlerindendir. Başkan vekilliğini daha önce de bıraktık şimdi de bırakıyoruz, böyle şeyler bizim için normal. Ben herkesin belediye başkanıyım. Bizim için önemli olan hizmettir” ifadelerine yer verdi.