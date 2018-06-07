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07 Haziran 2018 00:57

Umuda yolculuk bu kez tersine döndü

Umuda yolculuk için her yolu deneyerek Avrupa Birliği topraklarına ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler umduğunu bulamayınca bu kez Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.

Umuda yolculuk bu kez tersine döndü

07 Haziran 2018 00:57

Son olarak, Yunanistan’ın Sisam adasında göçmen kampından kaçan Suriye uyruklu bir göçmen kanoyla Türkiye’ye kaçak giriş yaparken, Kuşadası’nda milli park sahilinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı sahilinde kaçak bir göçmen tespit etti. Suriye uyruklu kaçak göçmen R.O.’yu yakalayan jandarma ekipleri, ayrıca plajda bir de kano ele geçirdi. Yapılan araştırmada, Suriye uyruklu R.O.’nun 2 ay önce kaçak olarak Yunanistan’ın Sisam adasına gittiği ve 2 aydır Sisam adasındaki göçmen kampında kaldığı belirlendi. İfadesi alınan R.O. Sisam adasında göçmen kampında zor şartlar altında kaldığını belirterek, “ Büyük umutlarla Avrupa’ya gitmek hayaliyle Yunanistan’a kaçtım. Ancak 2 aydır büyük zorluklar yaşadım. Ailem Gaziantep’te yaşıyor, onların yanına dönmek için Sisam adasından kanoyla denize açılıp Türkiye’ye dönmek istedim “ dedi. Suriyeli kaçak göçmen,il göçmen bürosuna teslim edildi.




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