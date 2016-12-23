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23 Aralık 2016 10:40

Umurlu’da Okullar Şehitler İçin Meydan’da Milli Bilinç Dersi İşledi

Umurlu’da Okullar Şehitler İçin Meydan’da Milli Bilinç Dersi İşledi

23 Aralık 2016 10:40

Türkiye’de yaşanan hain terör olaylarına tepkiler artarak devam ederken güvenlik güçlerine moral ve motivasyon ziyaretleri sürüyor. Aydın Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi’ndeki öğrenciler Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Bilinç Dersi işledi.
Gönüllüler ve veliler tarafından sağlanan katkılarla şehir meydanında şehitlerin ruhuna hayır yemeği düzenlendi. Yemekle birlikte hatim ve mevlit okundu. Milli bilincin yanında Çanakkale Ruhu’nun da işlendiği etkinlikte Polis Merkezi önünde gerçekleştirilen hayır yemeğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Polis amcaları ile dua eden öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin rehberliğinde polis merkezine ziyaret ettiler. Polislere karanfil verip başsağlığı dileyen öğrenciler ‘Polisimizin Yanındayız’ mesajı verdiler.



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