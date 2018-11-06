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Üniversiteden SÖKADA projesine destek

AYDIN (İHA) – ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu’nun da paydaşları arasında bulunduğu Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYVD), Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV), Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen Söke Kuşaklararası Dayanışmayı Arttırma (SÖKADA) projesinin etkinlikleri devam ediyor.

AYDIN (İHA) – ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu'nun da paydaşları arasında bulunduğu Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYVD), Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV), Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen Söke Kuşaklararası Dayanışmayı Arttırma (SÖKADA) projesinin etkinlikleri devam ediyor.


Çocuk, genç ve yaşlıları bir araya getirerek, kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla oluşturulan projenin, anne babalar başta olmak üzere, yaşlılar, eğitimciler ve alanda çalışan uzmanların ilgisini çekerek küresel farkındalık oluşturması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda proje ekibi, 10-12 yaş grubu çocuklar, 18-25 yaş grubu üniversite öğrencileri ile 65 yaş ve üstü sağlıklı yaşlılardan oluşuyor.


Proje kapsamında 18 Ekim 2018 tarihinde SÖKADA paydaşları ve 3 kuşak temsilcilerini bir araya getiren bir tanışma toplantısı düzenlendi. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu proje ile, farklı yaş kuşağında bulunan bireylerin iletişimini güçlendirerek, toplumsal dayanışma, saygı, sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılması için bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz. Projeyi hazırlayarak hayata geçiren herkesi kutluyorum" dedi.


Toplantı sonunda; çocuk, genç ve yaşlıların birlikte kaliteli zaman geçirmelerine ilişkin planlanan ilk aktivitenin sinema etkinliği olması kararlaştırıldı.



Üç Kuşak Sinemada Buluştu


Proje kapsamında ilköğretim ve üniversite öğrencileri ile yaşlıların bir araya geldiği sinema etkinliği düzenlendi. Üç kuşağın birlikte “Bizim Köyün Şarkısı” sinema filmini izlediği etkinlikte, katılımcılar; projenin gerçekleşmesine katkı sunan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na, Söke Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl'a ve Ege Yükselen Eğitim Kurumları Özel Söke Amerikan Kültür Koleji Kurucusu ve Müdürü Ömer Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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