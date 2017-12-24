Üniversiteli gençlerden hayatı kolaylaştıran projeler

sınıf öğrencileri, “Özel Öğretim Yöntemleri Dersi” kapsamında tasarladıkları hayatı kolaylaştıran projelerini sergiledi.

Adnan Menderes Üniversitesi ve Amerika University of Arcadia iş birliği ile gerçekleştirilen STEm projeleri kapsamında hazırlanan sergiyi ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, öğrencilerin yapmış oldukları projeleri tek tek inceleyerek çalışma düzenekleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Özel Öğretim Yöntemleri Dersi proje içeriğini Amerika Arcadia Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Augusto Macalalag ile birlikte tasarladıklarını ve aynı projeleri orda da yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan; “Her öğrenci grubu birer etkinlik tasarladı, yaklaşık 30 proje sergide yer aldı. Proje kapsamında günlük hayat sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Örneğin tatile gittiğimizde çiçeklerimiz susuz kalmasın diye düşünerek ardiuno uno ile otomatik sulama sistemi kurduk, görme engelli bireylerin önlerine çıkan engelleri algılayabilmeleri için ses sensörlü yelek tasarımı yaptık, işitme engelli bireyler için çevreden gelen sesleri algılayıp sesin şiddetine göre titreşen kemer tasarladık” dedi.

Hayatı Kolaylaştıran Projeler

Aydın’da ilk kez bir STEM sergisi düzenlendiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Karışan; “Etkinliğin amacı fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği entegre edip öğrencilere bütünleşik olarak göstermek. Bu projeleri öğrencilerimiz bir dönem boyunca çalışarak tasarladılar. Hayatı kolaylaştırabilecek projelerimiz de var. Çöplerin geri dönüşümüne yardımcı hidrolik sistemle çalışan çöp arabası, fosil yakıt kullanımını azaltacak ve çevreye verdiğimiz zararı en aza indirecek “maglev treni” ve magnetik alan kuvveti ile çalışan tramvay tasarladık. ‘Maglev Treni’ ile fosil yakıt kullanmayarak çevreye faydalı olabilmek amaçlanıyor. Bir başka proje de ‘Otomatik Sulama Sistemi’ tasarımı. Bu sayede toprağın nemini ve mineral miktarı ölçülerek çiçekler otomatik olarak sulanabiliyor” diye konuştu.

Sergide dikkat çeken çok sayıda proje olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan, görme engelliler için tasarlanan ceketin, işitme engelliler için tasarlanan kemerin, herhangi bir uyarıcıya yaklaşıldığında ses ve titreşimle uyarı vererek engellilerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Üç gün boyunca ziyaretçilere açık olan sergideki projeler teknolojinin çevreye ve topluma olan negatif etkilerini minimum düzeye indirmeyi amaçlıyor. Aydın’daki özel ve devlet okullarından gelen yaklaşık yüzlerce öğrenci ve onlarca öğretmenin ziyaret ettiği ve büyük takdir toplayan 2 iki günlük STEM proje sergisinin gelen yoğun talepler üzerine 2018 Ocak ve Şubat aylarında yeniden düzenleneceği belirtildi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) etkinlikleri sergisine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Tunca, Dekan Yardımcıları, Yrd. Doç. Dr. Soner Aladağ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Proje Koordinatörü Fen Bilgisi Eğitimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan, ADÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.