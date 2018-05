Üniversitelilerden ‘kadına şiddete hayır’ etkinliği

Nazilli Belediye Meydanında stant açan öğrenciler doktor, öğretmen, avukat, hakim, mühendis, polis, tarlada çalışan kadın, ev hanımı oldu. Giydikleri kıyafetler ve meslekleri farklıydı ama her birinin buluştuğu ortak nokta şiddete maruz kalmaları ve kadına şiddete dur demek için orada olmaları oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu Viral Öğrenci Grubu öğrencileri makyajlarını bu kez güzelleşmek için değil kadına uygulanan şiddeti anlatmak için yaptı. Öğrenciler makyajlarıyla hem korkuttu hem de kadına şiddete dikkat çekti. ‘İlk değilsin, son olabilirsin. Öğrenciler, şiddete boyun eğme’ pankartı açarak ve ellerinde bulunan şiddete maruz kalan kadınların yapması gerekenler ve kadın haklarının yazılı olduğu broşürleri meydandan geçen kadınlara ve erkeklere dağıttılar. Sultanhisar Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında bir öğrenci tarafından makyajla şiddete maruz kalmış görünümü verilen öğrenciler konuya uygun mesleki kıyafetleri ile meydanda dolaşarak vatandaşları da şaşkına çevirdiler.

Viral Grubu öğrencileri; “Kadına şiddete farkındalık yaratıp dur demek için burada hep birlikteyiz. Projemiz kapsamında sadece doktorların şiddet görmediğini, öğretmenlerin, polislerin, hastanede, okulda şiddetin olduğuna farkındalık yaratıyoruz. Şiddet her yerde; şiddet okulda, şiddet hastanede, şiddet dışarda. Sessiz kalmayın, el kaldırın. Kadına her şekilde şiddeti kınıyoruz. Kadına tokat atılmaz. Kadın bir çiçektir. Nereden ve hangi kesimden geldiğimizin bir önemi yok. Şiddet, her türlü şiddettir. Şiddete sessiz kalmayın” dediler.

“Kadına şiddete karşı öğrencilerle işbirliği yaptık”

Kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek için öğrencilerle işbirliği yaptıklarını ifade eden Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan; “Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu’nun Halkla İlişkiler Bölümü’nün bu sene bitirme projesi; ‘kadına uygulanan şiddet, şiddetin diploması yoktur’ temalı bir konuydu. Biz de Sultanhisar Ziraat Odası olarak kadın çiftçilerimiz, çiftçilerimiz ve kızları için bu projeye dikkat çekme adına ortak olduk. Çünkü şiddet gören kadının eğitim seviyesi, durumu önemli değil. Şiddet gösteren erkeğinde eğitimi ve durumu önemli değil. Bu tamamen bir toplumun sıkıntısı ve sorunu. Bir sarmal yay şeklinde gidiyor. Anneden şiddet gören çocuk daha sonra evlendiğinde veya kız arkadaşı olduğunda eşine veya çocuğuna bu şiddeti devam ettiriyor. Biz burada toplumun yarasına dikkat çekmek istedik. Hakim de olsa, savcı da olsa, avukat da olsa, doktor da olsa veya ev hanımı da olsa şiddetin her türlü kendini güçsüz hisseden insanların başına gelebilecek bir olgu olduğunu vurgulamak istedik. Atça Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerimiz bu şekilde bir canlandırma yaparak toplumun yarasına parmak basmak istediler” dedi.

Depboylu’dan tam destek

Seçim çalışmaları nedeniyle Nazilli’de bulunan ve meydandan tesadüfen geçerken üniversiteli gençlerin çalışmasını gören MHP Aydın Milletvekili, MHP Aile, Kadın, Engelliden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Aile ve Evlilik Terapisti, Psikoterapist, Psikolojik Danışman Deniz Depboylu da gençlere destek verdi. İlçe başkanı Cüneyt Korkmaz ve partisinin Aydın 2. Sıra milletvekili adayı Güntekin Şimşek ile öğrencilerin standını ziyaret ederek destek veren MHP Aydın Milletvekili, MHP Aile, Kadın, Engelliden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Aile ve Evlilik Terapisti, Psikoterapist, Psikolojik Danışman Deniz Depboylu; “Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın, Engelliden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Aydın Milletvekili, bir kadın milletvekili olarak ben burada herşeyden önce Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Kadının toplumdaki her alandan temsiliyetine de dikkat ederek ‘her türlü şiddete hayır’ diyebilmek için çok güzel bir etkinlik düzenlemişler. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz bu gençlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bir daha kadına yönelik şiddetin gündeme gelmeyeceğine dair bir gerçek oluşacağına inancımız çok yüksek. Bunun da temellerinin bu şekilde atıldığını görüyoruz. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Kadına, gerek fiziksel gerek psikolojik gerek se ekonomik, hangi anlamda olursa olsun her türlü şiddete kendileri ile birlikte ‘Hayır’ diyorum” şeklinde konuştu.