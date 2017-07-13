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13 Temmuz 2017 09:56

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay’a sahnede sürpriz

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay 48’inci doğum gününü Aydın’ın Efeler ilçesinde kutladı.

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay’a sahnede sürpriz

13 Temmuz 2017 09:56

Tenolcay, sahnede duygusal anlar yaşadı.


Kadrosunda İpek Tenolcay, Mehmet Çepiç ve Tuğba Özay gibi ünlü isimleri barındıran,Kocamın Nişanlısı isimli tiyatro oyunu Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de sahnelendi. Efeler Belediyesi’nin tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun seyirci tarafından büyük beğeni ile izlenirken, oyun sonunda oyuncu Mehmet Çepiç, oyuncu arkadaşı İpek Tenolcay’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.


Oyun sonunda alkış tufanı arasında seyircileri selamlayan Kocamın Nişanlısı oyuncularından Mehmet Çepiç, "Bugün sevgili İpek’in doğum günü. Doğum gününü sahnede değerli seyircilerimizin önünde kutlamak istedim. Kendisine yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur ve başarı diliyorum" dedi.



Mehmet Çepiç’in bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu İpek Tenolcay, "Bugün 48 yaşına giriyorum ve ilk defa sahnede böyle bir doğum günü kutluyorum. Oyuncular için kuşkusuz seyirciler çok önemlidir. Sizlerin karşısında böylesine güzel bir jest ile doğum günümün kutlanmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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