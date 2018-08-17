Ünlü Pan Flüt sanatçısı Gheras, Kuşadası’nda konser verdi

Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası’nın eşlik ettiği Marin Gheras, performansı ile büyük beğeni aldı.

Kuşadası Belediyesi, seçkin sanatçıları Kuşadalılarla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’i ağırlayan Kuşadası Belediyesi, son olarak dünyanın yaşayan en iyi pan flüt sanatçısı olarak kabul edilen Marin Gheras’ı konuk etti. Gheras, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte Kervansaray’da muhteşem bir konser verdi.

Çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu’nun da izlediği konserde Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ve Marin Gheras tarafından Nina Rota, Ennio Morricone, Isaac Albeniz, Astor Piazzolla gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi. Konserin kapanışını James Last’ın “The Lonely Shepherd” eseri ile yapan Marin Gheras, Kervansaray’ı dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.