Festivale katılanların sosyal medyadan yaptığı uyuşturucu çağrıştıran paylaşımları ve bazı ailelerin çocuklarının kaybolduğu yolundaki şikayetleri üzerine gerçekleştirilen operasyonda festival alanı ve kamp yapılan çadırlar didik didik arandı.

Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk’un yönettiği operasyona iki narkotik köpeği, KOM ekipleri, sivil ve resmi polislerden oluşan 50 kişilik bir ekip katıldı. Festivalin yapıldığı Kuşadası’na bağlı Davutlar’daki Sevgi Plajı’nda kurulan kamp çadırları başta olmak üzere plajlar ve tüm festival alanı didik didik arandı. Polis ekipleri uyuşturucu konusunda uyarılarda bulunduktan sonra, festival alanında kayıp olduğu yolunda ailelerin şikayetleri üzerine de kayıp gençlerin bulunması için araştırma yaptı.

Festivale gitti kayboldu

Bu arada, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya gittiği Kuşadası Gençlik Festivali’nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Olay, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’ndaki Kuşadası Gençlik Festivali alanında meydana geldi. Nazilli’de yaşayan Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya’dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe’den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya’nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası’nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi. Tuğçe Yalçınkaya’nın annesi Özlem Yalçınkaya’nın endişeli bekleyişi sürüyor.

Gözüne uyku girmediğini belirten Yalçınkaya, "Kızım kaybolduğundan beri yaşadığım üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Festivalin yapıldığı alanda kızımı çok aradık ama izine rastlayamadık. Çünkü orası çok kalabalık bir yer. Şu ana kadar kızımdan en ufak bir haber alamadık. Aramalar sürüyor. İnşallah kızım bulunacak ve ona kavuşacağım" dedi.

Festivalde ünlü sanatçılar sahne alıyor

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, 11 Temmuz’da Davutlar Sevgi Plajı’nda başladı. 5 gün sürecek festivalde aralarında Duman, Ümit Besen, Şebnem Ferah, Fatma Turgut, Manga, Emre Aydın, Ezhel, Moğallar, Mor ve Ötesi, Yeni Türkü, Selda Bağcan ve Cem Arian gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alıyor.