Unutulmaz film müzikleri konseri Kervansaray'da yapılacak

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, "Unutulmaz Film Müzikleri" konseri ile bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Türk ve dünya sinemasının önemli filmlerine ait müziklerin icra edileceği ücretsiz konser 15 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Kervansaray'da gerçekleşecek.

Üçüncü yılını kutlayan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın Şef Hakkı Öztürk yönetiminde vereceği "Unutulmaz Film Müzikleri" konserinde Indiana Jones, Jaws, West Side Story, Barber Adagio, Neşeli Günler, Superman, Pretty Woman, Love Story, A man a Woman, Star Wars, Çöpçüler Kralı, Scent of a Women ve Fiddler on the Roof gibi Türk ve dünya sinemasının unutulmaz film müzikleri seslendirilecek.