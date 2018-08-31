Üretici pamuğunu daha toplarken tartabilecek

Söke’de pamuk toplama makinelerine özel geliştirilen tartım sistemi çiftçinin işleri kolaylaştıracak.

Sepetli pamuk hasat makinelerinde Dünyada ilk ve tek olan tartım otomasyon uygulaması, pamuğun anavatanı Söke Ovası’ndan çıktı. Sökeli üretici ve girişimci Hasan Günal ile Sökeli pamuk hasat makinesi servisi Mehmet Taşyumru geliştirdikleri pamuk tartım sisteminin patent başvurusunu yaptı. Wecott adı verilen sistem yakın zamanda başta Söke Ovası olmak üzere, Türkiye’deki tüm pamuk hasat makinesi sahiplerine ulaşacak. Cihaz hasat edilen pamuğu tartımı yanında hasat makinesinin kalibrasyon ayarını da verebiliyor.

Sökeli girişimciler tarafından pamuk hasat makinelerine yönelik akıllı kantar geliştirildi. Her marka ve model pamuk hasat makinelerine montajı yapılabilecek şekilde tasarlanan cihaz geliştirilen özel yazılımla hasat makinelerinin topladığı pamuğu tartabiliyor. Pamuk hasat makinesi kullanıcı daha pamuğunu hasat ederken, toplama miktarının raporunu cihazından alabiliyor. Toplama miktarları cihazın veri tabanında kayıt altına alınıyor.

Elle pamuk toplamanın ardından geçilen makineli hasat döneminde, üreticinin çırçır iletmelerindeki kantara gidene kadar topladığı pamuk miktarını bilemediğini belirten Hasan Günal, geliştirdikleri sistemle bu dönemin sona erdiğini söyledi.

Cihazın çeşitli kilogram aralıklarında test ve değerlendirmelerde dört dörtlük değerler verdiğini belirten Hasan Günal; “Bugüne kadar yüze yakın tartım testi uyguladık. Cihaz aynı zamanda sepet hareketlerini de veriyor. Operatör römorka boşaltım yaparken, ne kadar pamuk boşalttığını ekrandan görebiliyor. Amele döneminden bu yana üretici tarladayken topladığı pamuğun miktarını bilemiyordu. Bu sistem üreticilerimizin kafalarında şüphe bırakmamak adına faydalı olacak” dedi.

Hasan Günal; “İl Tarım Müdürlüğümüz de bu sisteme destek veriyor. Cihazımız her marka ve modelde hasat makinelerine montaj edilebiliyor. Dünyada farklı makinelerde uygulanan sistem, pamuk hasat makinelerinde ilk kez uygulanıyor. Faydalı ürün belgeleri için başvurularımız yapıldı, yakın zamanda çıkacak patent ile birlikte hasat makinelerine montaj işlemimiz seri şekilde yapılacak. Tarımın gelişmesi için çaba ve çalışmalarımız var. Sökemiz başta olmak üzere, ülke tarımımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.