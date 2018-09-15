Üreticilere sera sigortası uyarısı

TARSİM'den yapılan açıklamada bu yıl gerçekleşen dolu, hortum ve fırtına nedenli hasarlardan ötürü seraların büyük ölçüde zarar gördüğünün altı çizildi ve üreticiler Sera Sigortasını yaptırmaya davet edildi.

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda, standartlara ve projesine uygun olarak tesis edilmiş seraların içindeki ürünlerle birlikte sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve içindeki teknik donanımı, yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen kayıp ve zararlara karşı sigortalanabiliyor. Ayrıca üreticiye, çeşitli ödeme kolaylıklarının yanı sıra primleri için yüzde 50 devlet desteği de sunuluyor.

Sigorta yaptırmak için tek ön koşul; seraların Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı olması. Sonrasında yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla poliçeler kolaylıkla düzenlenebiliyor. Poliçe düzenlenmesi aşamasında üreticilerimizin poliçesini dikkatlice okuması, teminat kapsamında yer alan riskleri öğrenmesi büyük önem arz ediyor.

Tarım Sigortası eksperleri tarafından gerçekleştirilen risk inceleme işlemleri esnasında, belirtilen durumlardan birinin bile tespit edilmesi halinde ilgili teminat verilemiyor;

“Sundurma çatı örtüsü, sera çatı örtüsü ile tek parça ise ve sundurmanın dört tarafı kapalı değilse”, “örtü parçalanmışsa”, “örtü uygun olmayan yamaya sahipse”, “örtüde yırtık varsa”, “plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa, taş ya da toprak ise”, “plastik örtü konstrüksiyon (iskelet) bağlantısı yoksa”, “dört tarafında çevre betonu yoksa” ve “iskelet malzemesinde ahşap destek kullanıldıysa” fırtına teminatı, “plastik örtü konstrüksiyon bağlantısı yoksa” veya “örtü parçalanmışsa” HORTUM teminatı, meyilli arazilerde yer alan seralarda, “istinad duvarı, gerekli olduğu halde yoksa veya var ama harçsızsa” heyelan teminatı, seranın “dört tarafında temel duvarı (çevre betonu) yoksa”, “plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa, taş ya da toprak ise”, “çevre duvarının dış toprak yüzeyinden yüksekliği 0 ise” sel ve su baskını teminatı, serada “oluk malzemesi plastikse” veya “oluk malzemesi gerekli ama yoksa” kar ve dolu ağırlığı teminatı verilemiyor.

Verilmeyen teminatlar hakkında, belirlenen eksiklerin giderilmesi halinde tekrar poliçe başvurusunda bulunmanın mümkün olduğu belirtildi.