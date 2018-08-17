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17 Ağustos 2018 09:16

Üreticilerin hasar ihbarında bulunması kolaylaştı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerin memnuniyet düzeyini arttırmak amacıyla yeni uygulamaları sisteme entegre etmeye devam ediyor.

Üreticilerin hasar ihbarında bulunması kolaylaştı

17 Ağustos 2018 09:16


TARSİM’den yapılan açıklamada, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenen Devlet Destekli Bitkisel Ürün ile Sera Sigortaları branşlarındaki poliçelere ilişkin hasar ihbarları, üreticiler tarafından, www.tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesindeki Poliçe Sorgulama/Hasar İhbarı ekranı üzerinden doğrudan yapılabilecek.


Faaliyet gösterdiği alandaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen TARSİM, tarım sigortası ile ilgili uygulamaların akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla, mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde kullanılabilmesi için “TARSİM Mobil” projesini de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğini duyurdu.




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