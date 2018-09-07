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07 Eylül 2018 12:33

Uşak’ta meydana gelen kaza Aydın’ı yasa boğdu

Uşak’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Uşak’ta meydana gelen kaza Aydın’ı yasa boğdu

07 Eylül 2018 12:33

Aydınlı Erbil ailesinin yaşadığı feci kaza herkesi üzdü.


Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın tanınmış ailelerinde Hüsnü Elbir’in kardeşi İsmail Elbir ve eşi Ebru Erbil hayatını kaybederken yeğeni Zorbey Elbir ağır yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Uşak-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan yola çıkan Zorbey Elbir (19) yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil Banaz Büyükoturak Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil hurdaya dönerken kazada Zorbey Elbir’in annesi Ebru Elbir (45) babası İsmail Elbir (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Zorbey Elbir ise 112 Acil Servis ambulansı ile Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için Aydın istikametinden Ankara istikametine gittiği öğrenildi. Acı haberi alan Erbil Ailesinin yakınları Uşak’a gitti.




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