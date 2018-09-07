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07 Eylül 2018 12:19

Uşak’ta trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Uşak’ta trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

07 Eylül 2018 12:19


Kaza sabah saatlerinde Uşak-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan yola çıkan Zorbey Elbir (19) yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil Banaz Büyükoturak Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada Zorbey Elbir’in annesi Ebru Elbir (45) babası İsmail Elbir (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Zorbey Elbir ise 112 Acil Servis ambulansı ile Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için Aydın istikametinden Ankara istikametine gittiği öğrenildi. Bu arada kaza yapan 35 JR 564 plakalı otomobilin kazadan yarım saat önce hız sınırını aşarak radara girdiği bu nedenle trafik cezası uygulandığı öğrenildi.




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