Ustaların en büyük sıkıntısı çıraksızlık

Özellikle dağ köylerinin yoğun olduğu Nazilli ve Aydın Efeler’de sanayide yoğunluk devam ederken ustalar ise çırak bulamadıkları için işlere yetişmekte güçlük yaşıyor. Nazilli Sanayisinde yarım asırdan bu yana tornacılık yapan Bari Ören, en büyük sıkıntılarının çırak olduğunu belirtti.

Son model araçlarda tamir işinin kalmadığını ancak 1970 yılından 1995 yıllarına kadar üretilen arazi araçlarının halen dağlık alanlarda kullanıldığını belirten Bar Ören, 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesinin ardından tüm ustaların en büyük sıkıntısının çırak bulamama olduğunu belirterek, “Yaklaşık 50 yıldır Nazilli Sanayisi’nde tornacılık yapıyorum. İlk yıllarda pek çok çırak yetiştirip usta ederek iş sahibi yaptık. Ancak son yıllarda sanayiye çırak gelmez oldu. Yaşımız elverdi ama dükkanı bırakacak çırak bulamıyoruz” dedi.

“Yeniler narin, dağlarda çiftçilik yapanlar eskilerden vazgeçmiyor”

Nazilli’de ‘Doç doktoru’ lakabıyla tanınan Dursun Ergün ise yeni arabaların çok narin olması nedeniyle eski arabaların yerini tutmadığını söyledi. Kendisinin de yaklaşık 45 yıldır sanayide olduğunu ve sürekli arazi araçları tamir ettiğini belirten Ergün, “Yeniler çok konforlu ve ama bir o kadar da narin. Dağa bayıra gelmediği için dağlarda incir, kestane ve zeytin üreten çiftçiler genellikle eski 4 çeker arabaları tercih ediyor. Bizler de arızalanan arabaları tamir ederek tarımsal üretime destek vermeye çalışıyoruz” dedi.