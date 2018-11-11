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Uysal, “Aydın'a voleybol kültürünü yerleştirmek istiyoruz”

Vestel Venüs Sultanlar liginde ilk üç maçtan set vermeden galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye antrenörü Mustafa Murat Uysal, ligde kalıcı olup Aydın’a voleybol kültürünü yerleştirmek istediklerini açıkladı.

Vestel Venüs Sultanlar liginde ilk üç maçtan set vermeden galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye antrenörü Mustafa Murat Uysal, ligde kalıcı olup Aydın'a voleybol kültürünü yerleştirmek istediklerini açıkladı.


Ligde aldıkları galibiyet serisi ile iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiklerini ifade eden Uysal, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Aldığımız diğer iki maçın anlam kazanması için. Dolu tribünler önünde maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir haftada üç maç yaptık ve üç tane çok net skorla galip geldik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bu ligdeki herkese gösterdik. Önümüzdeki hafta Vakıfbank ile oynayacağız. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Onlara karşıda bu iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Oyunculara her zaman söylediğim en önemli şey, iyi oyun oynayalım gelen seyirci buradan memnun ayrılsın. Galibiyetlere devam edip Aydın halkına mutluluklar yaşatmak istiyoruz. Lige nasıl başlamak isterseniz deseler, herhalde üçte üç derdik. İnşallah bu ligde kalıcı olup önümüzdeki yıllarda Aydın'a Voleybol kültürünü yerleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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