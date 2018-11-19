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Uysal; “Bu mağlubiyet bize yakışmadı”

Aydın Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Mustafa Umut Uysal, Vakıfbank mağlubiyetinin kendilerine yakışmadığını, bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi antrenörü Uysal, mücadeleci oyun tarzlarını bu maçta sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Kendi evimizde, dolu tribünlerin önünde bu tarz kötü oyunla yenilmek bize yakışmadı. Oyunda tutunmaya çalıştık. Bunu sadece son set başarabildik. Aslında son setteki mücadeleci oyunu biraz daha yansıtabilseydik, bizim açımızdan daha iyi olurdu. Sonuç itibariyle bu tarz büyük takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini görmüş olduk. Buradan çıkardığımız dersler ilerisi için bize tecrübe olacak. Bir daha ki, bu tarz iyi ve voleybol kültürü olan takımlara karşı daha iyi oynamamız gerektiğini herkes görmüş oldu. Bundan sonraki zor maçlarda daha iyi oyun yansıtmak istiyoruz. Bu maçta desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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