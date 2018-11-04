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Uysal, “Lige çok iyi bir başlangıç yaptık”

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde iyi bir başlangıç yaparak THY’yi 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor antrenörü Mustafa Umut Uysal, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaparak THY'yi 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor antrenörü Mustafa Umut Uysal, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.


Çok zor bir ligde mücadele ettiklerini ifade eden Uysal, “Oynadığımız bu takım bundan üç dört sene sonrası için şampiyonlar ligi şampiyonluğuna hedef koyan bir takımdı. Seyirci bizim için çok önemliydi, bugün ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Geriye düştüğümüz sette bizi ileriye ittiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok mutluyum bir Aydınlı olarak. Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Önemli olan bunu sürdürmek, devamlılık asıl olan. Biz devamlılığı olan bir takım oluşturmak istiyoruz. İnşallah Salı günü oynayacağımız Çanakkale maçından da en iyi neticeyi alıp buraya gelip hedefimiz olan üst taraflara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

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