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Uyuşturucu kullanan 3 gençten biri öldü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu kullandığı iddia edilen üç üniversite öğrencisinden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu kullandığı iddia edilen üç üniversite öğrencisinden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay Zafer Mahallesi 106 sokakta saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencileri bir evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu kullanan öğrencilerin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve rahatsızlanan M.F, O.S ve Y.E ambulansla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden O.S hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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