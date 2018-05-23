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23 Mayıs 2018 10:44

Uyuşturucu operasyonunda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şüphelinin adresinde 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

23 Mayıs 2018 10:44


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada ilçeye merkezinde bulunan Hacifeyzullah Mahallesinde şüphe üzerinde üst araması yapılan B.S. isimli şahsın üzerinde 2,32 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin ikamette yapılan aramada değişik çap ve markalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet bu tabancalara ait şarjör, 13 adet değişik çaplarda fişek ile 11,53 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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