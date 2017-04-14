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14 Nisan 2017 16:35

Uyuşturucu tacirleri ‘Uçuk’ ve ‘Eğdi’den kaçamadı

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçesinde jandarma narkotik köpekleri ‘Uçuk’ ve Eğdi’nin de katıldığı yol denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri ‘Uçuk’ ve ‘Eğdi’den kaçamadı

14 Nisan 2017 16:35



Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama faaliyetinde kontrol amaçlı durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde “Uçuk” isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada F.A’nın üzerinde 1,8 gram, araçta yapılan aramada satışa hazır halde bulunan 1 gram olmak üzere toplam 2,8 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli F.A., adli makamların talimatı ile ifadesinin alınmasına müteakip karakoldan serbest bırakıldı.



Kuşadası ilçene bağlı Güzelçamlı Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde ise “Eğdi” isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine şüpheli tavırlar sergileyen S.G’nin yapılan üst aramasında 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.G., adli makamların talimatı ile ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.




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