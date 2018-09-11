Uzmanından kulak çubuğu kullananlara uyarı: “Kulak kiri kulağın en iyi dostu”

Dr. Mahmut Demirtaş, kulak çubuğu kullananların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek “Aslında kulak kiri kulağın en iyi dostudur. Kulak çubuğu ile kulaklarını temizleyenler bu işlem sırasında çok dikkatli olmalıdır” dedi.

Kulak çubuğu ile kulak temizleme işinin dikkatli ve bilinçli yapılmadığı durumlarda kişinin kendi kulağına ciddi hasar verebildiğini bazen kulak çubuğu ile yapılan temizlik kazalarının işitme kaybına kadar vardığını belirten Liva hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, “Kulak temizleme çubukları pek çok kişinin her gün kullandığı ürünlerden bir tanesidir. Ancak kulak çubuklarının kulağın içine sokulmasının yanlış ve tehlikeli olduğunun bilinmesi gerekir. Özellikle doğru kullanılmadığı takdirde, bilinçsizce derinliklere sokularak temizlenmesi, mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına kadar birçok hastalığa yol açabiliyor” dedi.

“Kulak kiri kulağın dostu ve koruyucusudur”

Kulağın dış kısmının kişisel hijyen gereği temizlenmesi gerektiğini ancak kişinin kendi kulağının iç kısmına kadar temizleme girişiminin aslında kulağa zararlı bir davranış olduğunu belirten KBB Uzmanı Mahmut Demirtaş, “Kulak sıvısı kulak için özel bir sıvıdır. Bizim temizlemeye çalıştığımız bu sıvı aslında kir değil kulağın adeta koruyucusudur. Kulağımız doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme ve koruma özelliğine sahiptir. Bu da bizim gözümüzde kir olan kulaktaki o madde ile ile gerçekleşir. Yani kulak çubukları ile temizlemeye çalıştığımız kulağımızın içindeki kir görünen sıvımsı madde zararlı bir şey değil kulağımızın koruyucusu ve dostudur” dedi.