Uzmanlardan daha rahat bir oruç için iftar ve sahur önerileri

Erdal Gezer, daha rahat ve sağlıklı oruç tutmak için iftar ve sahur önerilerinde bulundu. Başhekim Dr. Erdal Gezer, “Ne kadar aç ve susuz olursanız olun iftarda birden mideye yüklenmeyin. Tok olsanız da sahuru ihmal etmeyin” dedi.

Ramazan ayında yeme alışkanlıklarımız ve uyku düzenimiz değiştiği için doğru beslenmeye daha çok önem verilmesi gerektiğini belirten Aydın Liva hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, “İftarda hızlı, fazla yemek ve sonrasında hareketsiz olmak, sahura kalkmamak bazı sağlık problemlerini birlikte getirir. Gün içerisinde iftara kadar olan süreyi sağlıklı şekilde geçirmek için sahura kalkmak sahurda bilinçli bir kahvaltı ile oruca niyetlenmek önemlidir. Oruç tutan şeker hastalarında ya da gizli şekeri olanlarda ise durum daha hassastır. Uzun süren açlık yaşamalarından ötürü metabolik dengeleri bozulabilir bu durum birden fazla organımıza zarar verebilir. Diyabet hastaları doktor tavsiyelerine uyarak oruçlarını tutmalıdır” dedi.

Gerek şeker gerekse tansiyon hastalarının diğer vatandaşlara göre daha dikkatli beslenmesi gerektiğini belirten Başhekim Gezer, “Tansiyon hastaları, iftarda mümkün olduğunca az yemek yemeli, sahura kadar sık ancak azar azar besin tüketmeli, yemeklerini yavaş yemelidir. Su tüketimi hem diyabetli hem de tansiyon problemi olan hastalarda çok önemlidir, özellikle iftar sahur arasına yayarak tüketim yapılmalıdır” diyerek oruç tutanların iftar vakti ile birlikte birden mideye yüklenmemesini tavsiye etti.