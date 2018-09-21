Uzmanlardan ‘Depresyon' uyarısı

Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından biri olan ve genellikle kişinin iç dünyasından kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan ‘depresyonun' kişinin sağlığının yanında ekonomiyi de olumsuz etkilediği belirtildi. Depresyona giren kişilerde iş veriminin de ciddi oranda düştüğünün belirlendiğini kaydeden Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, kadınları daha çok tehdit eden bu sağlık sorununa her şeyi kafaya takmayarak önlem alınabileceğini söyledi.

Mevsimlik özellik gösteren depresyonun, uyku ve iştah değişikliklerinin yanı sıra iş verimini de düşürdüğünü kaydeden Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Kadınlarda daha sık görülebilen depresyon mevsimsel geçişlerde daha sık görülüyor. İyi beslenme, yeterli uyku ve egzersiz depresyon ile mücadele etmede etkili olabiliyor. Depresyonunun mevsimsellik özellik gösterebilir. En önemli belirtileri mutsuzluk, keyifsizlik, halsizlik, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, vücut ağrıları, hüzün, karamsarlık, sinirlilik, cinsel istekte azalma, iş performansında düşme, alıngan olma, önceden keyif alınan aktivitelere ilginin azalması, sorumlulukların ağır gelmesidir. Bu nedenle özellikle mevsimsel geçişlerde depresyona karşı daha duyarlı olunmalıdır” dedi.