Sıcak havanın terlemeyi artırarak su ve tuz kaybına yol açtığını yüksek nemin de bu etkiyi arttırdığını belirten Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadriye Uğurlu “Yaz mevsiminde hamilelik sıkıntılı bir süreç gibi görünse de avantajları da çoktur. Kışın hava koşulları yüzünden eve kapanarak geçirilen hamilelik sürecine kıyasla yazın açık havada geçirilen saatler, bol sulu gıdalar ve hamilelikte en faydalı spor olan yürüme ve yüzme alternatifleri bebeğinizi konforlu bir şekilde beklemenizi sağlayabiliyor” diyerek hamileleri yaz tavsiyelerinde bulundu.

Hamilelik döneminde anne adaylarının hekimleri ile görüşerek tatile çıkmalarını tavsiye eden Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadriye Uğurlu, özellikle denize kıyısı olan şehirlerde yaşayanların serin olan saatlerde denize girip çıkmasını tavsiye etti. Uzman Dr. Uğurlu, “Hamile olsanız da tatilden mahrum kalmak zorunda değilsiniz, doğru planlamalar yaparak rahat bir tatil geçirebilirsiniz. Hamileler mümkün olduğunca tatillerini 32. hafta öncesinde planlasınlar. Ancak her zaman her yerde hijyen kurallarına riayet etsinler” diye konuştu.

“Bol bol su tüketin”

Hamilelik döneminde yeteri kadar sıvı alınamaması durumunda “dehidratasyon” denilen bir rahatsızlık oluştuğunu belirten Dr. Kadriye Uğurlu, “Yeteri kadar sıvı alınmaması durumunda anne adayının kan basıncı düşüyor, kandaki şeker ve tuz düzeyleri bozuluyor, nabız hızlanıyor ve ilerleyen dönemde bilinç bozulmaya başlıyor. Sıvının yerine konulmaması durumunda da şok tablosuna kadar giden değişimler söz konusu oluyor. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan su tüketimini hamilelik döneminde 2.5-3 litreye çıkarmayı asla ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Liva hastanesi Kadın Hasatlıkları ve Doğum Uzmanı Uğurlu ayrıca kadınların 11:00-17:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını tavsiye eden Uğurlu, hamilelerin yaz boyunca bol bol yüzmelerini doğal ve organik beslenmelerini tavsiye etti.