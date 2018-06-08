Uzmanlardan velilere uyarı: Bilgisayar ve tabletli tatil önermiyoruz

Dinlenmek, çocukların en doğal hakkı. Ancak çocukların sınırsız bir şekilde bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmesini önermiyoruz” dedi.

Değişim Koleji Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Beyan Eevin “Okullar tatile giriyor. Dijital çağın çocukları, tatillerinin önemli bölümünü sokakta değil, tablet veya telefon başında geçirecek. Biz eğitimciler olarak çocukların tatilini dijital ekran başında değil, gerçek hayatta koşup eğlenerek, keşfederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Yapılan araştırmalara göre; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 2013 yılından bu yana her yaştan çocuğun tablet ve telefon kullanımında önemli artışlar var. İstatistiki verilere göre 8-11 yaş arasındaki çocukların yüzde 20‘si ve 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 65‘i kendi akıllı telefonlarına sahipler. Ayrıca bu cihazlar, çocuklar tarafından en çok özlem duyulan araçlar olarak da öne çıkıyor ve çocuklar fırsat bulduğu an zamanların büyük bir bölümünü bu cihazların karşısında geçirmek istiyor” diyerek yaz tatilinde de ebeveynlerin çocukları dijital ortamdan olabildiğince uzak tutmalarını istedi.

“En fazla 2 saat müsaade edin”

Çocuklar uzun ve yorucu bir okul yılından sonra doğal olarak bilgisayara, televizyon ve telefonla daha fazla vakit geçirmek istediklerini belirten Evin, “Tüm bir yıl yoruldular ve oyun oynayıp stres atmaya da hakları var. Yalnız saat konusunda sınırlamaya gitmek uygun olacaktır. Günde en fazla 1,5 ya da 2 saatlik bir bilgisayar zamanı yeterli olacaktır. Elbette çocukların doğayla iç içe olabileceği herhangi bir tatil hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça rahatlatıcı olacaktır” dedi.

Değişim Koleji psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Beyan Evin belli sürelerle çocukların dijital cihazlarla oyun oynamalarına müsaade edildiğinde de ailelerin mutlaka kontrol etmelerini ve özellikle sosyal ağlarda kimlerle arkadaş olup kimlerle görüştüğünün gözlemlenmesini tavsiye etti.