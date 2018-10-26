Uzunçam Mahallesi'nde yollar temizlendi

Aydın'ın Nazilli'ye bağlı Uzunçam Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Daireler Başkanlığı'na bağlı ekipler yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Muhtardan gelen talebe anında yanıt veren Park Bahçe ekipleri Kesraali Camii'nin bahçesinde peyzaj çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında ağaçların uzayan dalları budanırken, çiçeklendirme çalışmasının ardından caminin duvarı ve bahçesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından yıkandı. Uzunçam Mahallesi'ndeki çalışmalar sokakların süpürülmesi ve tazyikli suyla yıkanması ile sona erdi.