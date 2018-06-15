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15 Haziran 2018 17:38

Vahşet bayram dinlemedi

Kuşadası’nda gözü dönmüş bir kişi sokak köpeğine bayramda pompalı tüfekle ateş açtı.

Vahşet bayram dinlemedi

15 Haziran 2018 17:38

Köpek yaralanırken, şikayet üzerine polis iki kişiyi gözaltına aldı. Çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde meydana gelen olayda, yanında iki kişi bulunan bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı. Ardından aracından pompalı tüfeği alan gözü dönmüş kişi, pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.



Polis 2 kişiyi gözaltına aldı


Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki Bilgin Ç. ile 39 yaşındaki oğlu Oğuz C.Ç. olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.




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