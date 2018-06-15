Vahşet bayram dinlemedi

Köpek yaralanırken, şikayet üzerine polis iki kişiyi gözaltına aldı. Çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde meydana gelen olayda, yanında iki kişi bulunan bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı. Ardından aracından pompalı tüfeği alan gözü dönmüş kişi, pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki Bilgin Ç. ile 39 yaşındaki oğlu Oğuz C.Ç. olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.