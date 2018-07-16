Vakaya giden 112 ambulansı kaza yaptı 2 kişi yaralandı

Kazada ambulansta sıkışan sağlık görevlilerinden biri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 14:30 sıralrından Aydın-İzmir Karayolu DSİ Bölge Müdürülüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan İncirliova istikametine vakaya giden 112 Acil Servis Ambulansı geçiş üstünlüğü olduğu siren çalarak ışıklara yaklaştığı sırada ambulansı ve sireni fark etmeyen özel bir firmaya ait kamyonun sürücüsü Işıklı istikametinden Polis Meslek Yüksek Okulu istikametine geçiş yapmak istedi. Yola çıkan kamyona yaklaşan 112 Acil Servis ambulansı duramayınca kamyona çarptı. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan ekibin görevi ise bir başka ekibe devredildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışması ile yeniden trafiğe açıldı.