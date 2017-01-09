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09 Ocak 2017 12:12

Vali Koçak, “Basın 15 Temmuzda demokrasiden yana tavır aldı”

Vali Koçak, “Basın 15 Temmuzda demokrasiden yana tavır aldı”

09 Ocak 2017 12:12

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, “Basınımız, 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir” dedi.
Vali Ömer Faruk Koçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesinin ve bu günün ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmasının 56’ıncı yılını kutluyoruz. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir kamuoyu denetim aracı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir.
Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.
Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı basınımızın, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Basının ulaştığı bu seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan başta Aydın’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.
Bu vesileyle, büyük bir gayretle çalışan ve görevlerini fedakârca yerine getirmeye çalışan gazetecilerimize Aydın’a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor ve görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum”



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