Vali Koçak, Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Koçak, mesajında; “Sarıkamış Harekatı’nda, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarını, ebediyete intikallerinin 102 inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Sarıkamış Harekâtı, düşmanın silahı yerine, gökten kurşun olup yağan karın ve bir bıçak kadar keskin ayazın dağladığı sinelerini vatana siper eden, sevdikleri yerine soğuk vatan toprağına sarılıp kefen olarak bembeyaz karlara bürünen ve tarihe, vatana adanmışlık abidesi olarak geçen kahraman Mehmetçiklerin yazdığı ölümsüzlük destanıdır.

Memleketin dört bir yanından koşup gelen bu yağız delikanlılar, bütün şartların aleyhlerine olduğunu, attıkları her adımın kendilerini ölüme biraz daha yaklaştırdığını bilmelerine rağmen, tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele etmişler, şehit olmuşlar ve aziz hatıralarıyla yüce milletimizin engin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır.

Sarıkamış’ta her mevsim açan kardelenlere dönüşen aziz şehitlerimizin, üstün bir cesaret örneği sergileyerek yazdıkları kahramanlık destanı, gurur veren bir ders olarak hafızalarımızda yer almaktadır. Vatan sevdasıyla ölümü hiçe sayan bu kahramanlar, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanmaya devam edecektir.

Bu anma günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan ve bu uğurda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli aile ve yakınlarına en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.