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07 Ocak 2017 10:38

Vali Koçak, Umurlu’da vatandaşlarla sohbet etti

Vali Koçak, Umurlu’da vatandaşlarla sohbet etti

07 Ocak 2017 10:38

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Umurlu Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını yerinde dinledi.

Umurlu’da yaşayan vatandaşlar Jeotermal konusunda Vali Koçak’ın hassasiyet göstererek denetimleri sıklaştırmasının olumlu neticelerini gördüklerini ifade ederek, kendisine teşekkür ettiler. Jeotermale karşı olmadıklarını ancak zeytin ve portakal bahçelerinde son zamanlarda ürün kaybı olduğunu, ağaçlarda zaman zaman kurumalar oluşmaya başladığını bunun da Jeotermalden kaynaklandığını ifade etmeleri üzerine Vali Koçak, “Jeotermal konusunda araştırmalarımız ve denetimlerimiz devam ediyor, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar Umurlu’da yol ve trafik konusunda sıkıntılar çektiklerini, bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istediler. Vali Koçak, konuyu not aldırarak çözüm konusunda yardımcı olacağını söyledi.



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