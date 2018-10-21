Vali Köşger AB Büyükelçileri'ni ağırladı

Christian Berger ve beraberinde Avrupa Birliği'nin 22 ülke Büyükelçisi Aydın ziyareti kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Christian Berger ve beraberindeki Avrupa Birliği'nin 22 ülke Büyükelçisi'ni kapıda karşılayan Vali Köşger, heyetin kendilerini ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Vali Köşger ziyarette yaptığı konuşmada, “Avrupa Birliği ülkelerinin böyle büyük bir delegasyonla ilimizi ziyaret etmesi bizi son derece memnun etti. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden hız kazandığı bu dönemde sizlerin Aydın'ı tercih ederek Türkiye ile ilgili ilişkilerde önemli bir adım atıyor olmanızda bizim açımızdan ayrıca memnuniyet verici bir durum. Biz Avrupa Birliği'nden şunu bekliyoruz. 1959 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek için müracaat tarihi. Önümüzdeki sene 60 yılı tamamlamış olacağız. Biz AB'den cesur adımlara yeni bir adım ilave etmesini ülke olarak bekliyoruz. Sürecin tam üyelik olarak sonuçlanmasını diliyoruz. Aydın antik dönemde Karya ve Lidyalıların yaşadığı bir havza. Medeniyetlere merkezlik etmiş bir yer. Aydın ayrıca Türkiye'nin en çok incir ve zeytinyağı ihraç eden şehri. Sadece tarımda değil, Turizm'de de önemli bir şehiriz. 55 bin turistik yatak kapasitemiz var. Bunun yanında termal kaynak olarak Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci sıradayız. Biz tarımı, turizmi ve sanayiyi birbirini negatif şekilde etkilemeden, daha ileriye taşımak için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Christian Berger ise konuşmasında, “Sadece beni değil herkesi Aydın'a davet etmeniz, gerçekten çok isabetli bir şey oldu. Buradaki kültürel zenginliği, bahsettiğiniz gibi tarım zenginliğini ve Jeotermal enerjiyi görmeleri açısından çok doğru oldu. 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı, Türkiyenin bu bölgesinden daha iyi bir yer düşünemiyorum bun yılı anmak için” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun hazırladığı sunumun ardından ziyaret sona erdi.