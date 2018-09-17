Vali Köşger, Adnan Menderes'i andı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi merhum Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında; “Efeler diyarı Aydın'ımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır.

Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Aramızdan ayrılışının 57.'nci yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.