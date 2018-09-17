İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger, Adnan Menderes'i andı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi merhum Başvekil Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi merhum Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Köşger, mesajında; “Efeler diyarı Aydın'ımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır.


Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Aramızdan ayrılışının 57.'nci yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.