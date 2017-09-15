Vali Köşger, Adnan Menderes’i unutmadı

Vali Köşger, Menderes’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır. Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Aramızdan ayrılışının 56’ncı yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.