Vali Köşger, “Ara Güler, Aydın'a önemli katkılarda bulunmuştur”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'a önemli katkılar sunan dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajında, derin bir üzüntü duyduklarını açıkladı.

Vali Köşger mesajında, “Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ara Güler'in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bırakmıştır. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olan Ara Güler Aydın'da önemli katkılarda bulunmuştur. 1958 yılında Baraj açılışı için gazeteci olarak ilimize gelen Ara Güler, yolunu kaybetmesi sonucu Karacasu İlçesi Geyre Bölgesine gelmiştir. Bu bölgede köylülerle iç içe yaşayan tarihi sütun ve mimari yapıları fotoğraflandırmıştır. Ülke ve dünya basınında yer alan sanatçının çektiği bu fotoğraflar, Afrodisias antik kentinin keşfinde önemli bir rol oynamıştır. Bu gün UNESCO dünya mirası listesine giren Afrodisias Antik Kenti'nin keşfi onun çektiği fotoğraflar sayesindedir. Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümleriyle hayatımızda derin izler bırakan Ara Güler'i daima saygıyla hatırlayacağız.

Sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, Aydınlılar başta olmak üzere, tüm ülkemize, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.