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14 Eylül 2017 16:51

Vali Köşger: “Aydın’ı çok daha iyi bir noktaya getirmekte kararlıyız”

İncirliova’da kurum ve kuruluşlar ile bazı işletmeleri ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, il müdürlerinden ilçenin sorunları ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Köşger: “Aydın’ı çok daha iyi bir noktaya getirmekte kararlıyız”

14 Eylül 2017 16:51


Vali Köşger, İncirliova’da ilk olarak İncirliova Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ediz Sürücü’den ilçe ile ilgili brifing aldı. Toplantı sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Köşger, ilçenin incir üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Aydın ’ın tarımsal üretim bakımından Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi. Aydın’ı uyum içinde çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Vali Köşger, "Her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum. Kurum amirlerinden ileriye dönük hedefler alıp ileride bunlarında takibini yapacağız. Bir şey ölçemiyorsanız oradaki durumu tam tespit edemiyorsunuz demektir" dedi.


Vali Köşger, daha sonra İncirliova İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde incelemelerde bulunduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret edip, sorumluluk bölgesindeki olaylar hakkında brifing aldı.


Ardından İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’ye iade-i ziyarette bulundu. Buradan İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçerek sorumluluk bölgesindeki olaylar hakkında brifing aldı. Son olarak Acarlar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.




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