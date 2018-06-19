Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 20:15

Vali Köşger, Aydın’ı havadan ve denizden denetledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterle Aydın ile ve ilçelerinde havadan incelemeler yaptı.

Vali Köşger, Aydın’ı havadan ve denizden denetledi

19 Haziran 2018 20:15

Vali Köşger daha sonra Ege Denizi’ne açılarak Kuşadası Körfezi’nde ve kıyı şeridinde incelemelerde bulundu


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Seçim güvenliği başta olmak üzere Aydın’ın Genel durumunu gözlemlemek amacıyla Jandarma Filo Komutanlığı’na ait skorsky tipi bir helikopter ile İl merkezi ve 17 ilçeyi havadan izleyip incelemelerde bulundu. Vali Köşger’e hava denetlemesi sırasında Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara ve Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ eşlik etti. Vali Köşger daha sonra helikopterle Kuşadası’na geldi. Kuşadası’ndan Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait Sahil Güvenlik Botu’na binen Vali Köşger, Kuşadası Körfezi’nde ve kıyı şeridinde denetleme yaptı.


Havadan ve denizden yapılan incelemelerin ardından Aydın Valisi Köşger, ilgili kurumların yöneticileriyle Kuşadası’nda bir toplantı yaptı. Aydın’ı ve ilçelerini havadan ve denizden gezerek incelemeler yaptığını kaydeden Vali Köşger, “ 24 Haziran Pazar günü demokrasi şölenini yerine getireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimiz asayiş yönünden de oldukça iyi durumda. Bunun yanında seçimlere yönelik alınacak olan tedbirlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunuyoruz “ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç