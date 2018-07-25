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25 Temmuz 2018 13:43

Vali Köşger, basın mensupları ile yemekte buluştu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen yemekte basın mensupları ile buluştu.

Vali Köşger, basın mensupları ile yemekte buluştu

25 Temmuz 2018 13:43


24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 110.yıl dönümü nedeniyle Aydın Valiliği tarafından basın mensuplarına akşam yemeği verildi. Basın mensupları ile yemekte buluşan Vali Köşger, bundan önce diğer günlerde kendisinin konuşup, gazetecilerin yazdığını ifade ederek “Bugünde mikrofonu size uzatacağım, siz konuşacaksınız ben yazacağım” dedi.


Vali Köşger, gazetecilerle yaptığı sohbette yapılan kötü haberlerinin toplumda kötü örnek teşkil ettiğine dikkat çekerek, gazetecilerin daha çok iyi haberlere yer vermesi tagerektiğini belirtti.


Basın mensuplarının söz aldığı ve Aydın’da yaşanılan sorunların dile getirildiği sohbet sonunda hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi.




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