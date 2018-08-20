Vali Köşger, bayram nedeniyle karayollarında inceleme yaptı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şahin ile birlikte Germencik-Söke ve Kuşadası-Söke-Didim karayollarındaki kontrol noktalarını ziyaret etti. Uçangözle havadan görüntü desteği alınarak yapılan kontrolleri inceleyen Köşger, denetimler hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, incelemeleri sırasında kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda da uyardı.

Aydın’ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ilçelerine yönelik güzergahlarda ve ilçelerin girişlerinde yoğunluk yaşandığını kaydeden Vali Köşger, huzur ve güven içerisinde bir bayram tatili geçirilmesi için tüm önlemlerin alındığı ve günde yaklaşık bin 200 aracın kontrol edildiğini söyledi.

-Vali Yazıcıoğlu ve Başsavcı Alper’in mezarlarını ziyaret etti

Bu arada, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, daha sonra Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Söke’deki aile mezarlığı ile Denizli Başsavcısı merhum Mustafa Alper’in Söke’deki mezarını ziyaret etti. Vali Köşger bayram nedeniyle ziyaret ettiği mezarlarda dua okudu.