Vali Köşger, Didim’de incelemelerde bulundu

Köşger’i Didim ilçe protokolü kaymakamlık bahçesinde karşıladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger bir takım ziyaretlerde bulunmak ve Didim’in sorunlarının da görüşüleceği geniş katılımlı toplantı için Didim’e geldi. Köşger’i kaymakamlık bahçesinde Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, ilçe kurum amirleri ile siyasi parti ilçe başkanları karşıladı.

Vali Köşger’i Didim Anaokulu öğrencileri yöresel kıyafetlerle karşılaşırken, Köşger’e çiçek takdim etti. Ardından Vali Köşger, Didim İlçe Protokolü Kaymakamlık makamına geçerken, toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Toplantıda kurum amirlerinin Vali Köşger’e brifing verdiği öğrenildi.