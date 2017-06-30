Vali Köşger göreve başladı

Aydın Valisi Yavuz selim Köşger için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Köşger, valilik önünde Vali yardımcıları, ilçe Kaymakamları, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Garnizon Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kalabalık bir protokol tarafından karşılandı.

Aydın’ın yeni Valisi Yavuz Selim Köşger makamında yaptığı açıklamada, Aydın’ı daha ileri taşımak için çalışacağını ifade ederek, “Her zaman dua etmişimdir. Gittiğimiz şehirde, bulduğumuzdan daha iyi, maddi manevi aldığımız noktadan daha ileriye taşımış olalım. İnşallah Aydın’da bu dileğimizi gerçekleştiririz. Mahkeme kadıya mülk değil, vakti geldiğinde bu şehirden ayrılacağız. Ayrıldığımızda Aydın’ı daha iyi bir noktaya getirmek en büyük temennimiz” dedi.

Bingöl’den geldiğini belirten Vali Köşger, oradaki şehitleri şükranla yâd ederek, o bölgedeki terör saldırılarının sona ermesini ve ülkenin bir an önce huzura kavuşmasını diledi.

Vali Köşger konuşmasının devamında “Bilgiye dayalı olarak şunu söylüyorum. Türkiye çok daha güzel ve iyi günlere emin adımlarla ilerliyor. İnşallah hep birlikte şehrimizi çok güzel günlere doğru taşıyacağımıza inanıyorum. Buradan basın aracılığıyla Aydın’daki tüm hemşerilerimize selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Aydın’da un, yağ, şeker var, helvada yapılmış. Burada bizim misyonumuz aldığımız bayrağı bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşımaktır” dedi.