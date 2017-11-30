Vali Köşger, inşaat ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Didim’e ziyarette bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet, sorunları yerinde görme fırsatı buldu. İlk olarak Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Köşger, ardından Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yeni yapılacak hastane ek binası ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, son olarak da Didim Belediyesi ve İlçe Garnizon Komutanlığı’nı ziyaret etti, yapımı devam eden İmam Hatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçede faaliyet gösteren turizm ve inşaat sektörü temsilcileriyle de bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen sektör toplantısına, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Araca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, inşaat ve turizm sektörü temsilcileri ile iş adamları katıldı.

Toplantıda sektör temsilcileri sunumlar gerçekleştirerek yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm yolları konusunda önerilerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim ve diğer turizm kentlerinde turizm ile inşaatın birbirine rakip olmadığını söyledi. Atabay, “Rakip olması mümkün de değildir. Her ikisinin hitap ettiği yer ayrıdır, çalışan insanların nitelikleri ayrıdır, yöneticilerin nitelikleri ayrıdır. Hitap ettikleri piyasa da çok ayrıdır. Bu iki sektörün birbirinden kopması da mümkün değildir” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, şimdiye kadar anlatılan sorunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Söylenilen her şeyi not aldım. İnşaat sektörüyle ilgili yeni imar yönetmeliğinin oluşturduğu belirsizlikten kaynaklanan sıkıntılar ve isimsiz, imzasız dilekçelerle çok sayıda denetleme elemanı gönderilip sektörün taciz edilmesi gibi sorunlar var. Turizm sektörüyle ilgili iletilen sorunlarda önemli hususlar var. Bunların üzerinde duracağız” diye konuştu.