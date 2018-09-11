Vali Köşger, kalp krizi geçiren Başkan Büyükyapıcı'yı ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alınan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'yı ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçası ile birlikte geçirdiği kalp krizi sonrasında Aydın Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'yı ziyaret etti. Başkan BÜyükyapıcı'ya geçmiş oldun dileklerini ileten Vali Köşger, sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.