İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Koçarlı ilçesini ziyaret etti.

Vali Köşger'i Kaymakamlık girişinde Kaymakam Fırat Çelik ve protokol üyeleri karşıladı.


İlk olarak Kaymakam Fırat Çelik'i makamında ziyaret eden Vali Köşger, ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra Kaymakamlık toplantı salonunda Koçarlı Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.


Toplantının ardından ilçe pazarını gezen Vali Köşger, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Son olarak Koçarlı Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret eden Vali Köşger, buradaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.