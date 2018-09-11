Vali Köşger, Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Vali Köşger'i Kaymakamlık girişinde Kaymakam Fırat Çelik ve protokol üyeleri karşıladı.

İlk olarak Kaymakam Fırat Çelik'i makamında ziyaret eden Vali Köşger, ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra Kaymakamlık toplantı salonunda Koçarlı Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından ilçe pazarını gezen Vali Köşger, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Son olarak Koçarlı Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret eden Vali Köşger, buradaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.