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Vali Köşger Nazilli'yi ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli’ye gelerek bir dizi incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli'ye gelerek bir dizi incelemelerde bulundu.


Vali Köşger, Aydın genelinde sürdürdüğü ilçe ziyaretleri kapsamında Nazilli'ye gelerek değerlendirme toplantısı düzenledi.


Nazilli'de Vali Köşger'i, Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Haktan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, kurum amirleri ve muhtarlar karşıladı.


İlk olarak muhtarlar ve kurum amirleri ile ilçe değerlendirme toplantısına katılan Köşger gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz tüm ilgili müdürlüklerimizle birlikte bir katılım gerçekleştirdik. Birçok soruna anında çözüm üretildi. Önümüzdeki dönem ödenek, planlama ve programlama isteyen işlerle ilgili notlar alındı. Yönetimimizde ortak aklı kullanacağız. İstişareler yapacağız. Vatandaşımızı dinleyip ihtiyaçlarımızı yerinde tespit edeceğiz. Buna göre çözüm üreteceğiz. Çok anlamlı ve güzel bir toplantıydı. Güzel sonuçlar ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.


Toplantıların 17 ilçede devam edeceğini belirten Köşger, ilçe merkezinde kurulan Perşembe Pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.


Tarihi Kestane Camisi'nde öğle namazını kılan Vali Köşger, Sümer Rekreasyon Alanındaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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