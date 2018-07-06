Vali Köşger sanayi esnafıyla bir araya geldi

Sanayi esnafıyla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü’nün düzenlediği hayır yemeği kapsamında Cuma namazı çıkışı esnaf ziyareti gerçekleştiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler İçesi Orta Mahallede bulunan 1. Sanayi esnafının elini sıkıp sorunlarını ve taleplerini dinledi. İşyerlerini ziyaret eden Vali Köşger, sanayi esnafına hayırlı işler dileyip her hangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu. Esnaflar ise kendilerini ziyaret eden Vali Köşger’e ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi esnafının sorunlarını çözmek için her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Vali Köşger, “Tanışmak, sorunlarınız varsa dinlemek, ihtiyaç ve taleplerinizi almak üzere buradayız. Devletten şikayetiniz ve talebiniz varsa çekinmeden söyleyin. Devlet daireleriyle olan sorunlarınızı anında burada çözmek için bütün kurum müdürleriyle buradayız. Hizmeti ayağınıza getirmek için buraya geldik. İnşallah bunun devamı gelecek. Zaman zaman size uğrayacağız. Herkese kapımız açık” dedi.

Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü ise kendilerini kırmayıp davetlerine icabet eden Vali Köşger’e teşekkür etti.