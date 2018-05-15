Vali Köşger, Şehit Gültepe’nin annesini ziyaret etti

Barlas Gültepe’nin Kuşadası’nda yaşayan annesini ziyaret etti.

Kuşadası’nda çeşitli toplantılara katılan ve açılışlar yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, son olarak 1994 yılında helikopter kazası sonucu şehit olan üsteğmen M.Barlas Gültepe’nin Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yaşamını sürdüren annesi Fatma Gültepe’yi evinde ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette Vali Köşger’e eşi Fatma Köşger de eşlik etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Fatma Gültepe, Vali Köşger ve eşine teşekkür etti.

Çekiç Güç helikopterinde şehit olmuştu

Ardahan Göle’deki 25. Mekanize Piyade Tugayı’nda Komutan Yardımcılığı görevi yapan Üsteğmen M.Barlas Gültepe, 14 Nisan 1994 tarihinde Amerikan Çekiç Güç helikopterinde gözlemci personel olarak bulunurken, içinde bulunduğu helikopterin Irak kuzeyinde Amerikan hava kuvvetlerine ait F15 uçağı ile vurulması sonucu şehit olmuştu. Ailesi Kuşadası’nda yaşayan şehit Gültepe, İzmir’de Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verilmişti.