Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:16

Vali Köşger, Şehit Gültepe’nin annesini ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit Üsteğmen M.

Vali Köşger, Şehit Gültepe’nin annesini ziyaret etti

15 Mayıs 2018 09:16

Barlas Gültepe’nin Kuşadası’nda yaşayan annesini ziyaret etti.


Kuşadası’nda çeşitli toplantılara katılan ve açılışlar yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, son olarak 1994 yılında helikopter kazası sonucu şehit olan üsteğmen M.Barlas Gültepe’nin Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yaşamını sürdüren annesi Fatma Gültepe’yi evinde ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette Vali Köşger’e eşi Fatma Köşger de eşlik etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Fatma Gültepe, Vali Köşger ve eşine teşekkür etti.


Çekiç Güç helikopterinde şehit olmuştu


Ardahan Göle’deki 25. Mekanize Piyade Tugayı’nda Komutan Yardımcılığı görevi yapan Üsteğmen M.Barlas Gültepe, 14 Nisan 1994 tarihinde Amerikan Çekiç Güç helikopterinde gözlemci personel olarak bulunurken, içinde bulunduğu helikopterin Irak kuzeyinde Amerikan hava kuvvetlerine ait F15 uçağı ile vurulması sonucu şehit olmuştu. Ailesi Kuşadası’nda yaşayan şehit Gültepe, İzmir’de Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç